Il maestro Aldo Caputo torna nella sua Corato per il concerto di Natale

Il Teatro comunale di Corato tornerà ad ospitare, lunedì 19 dicembre, il maestro Aldo Caputo con l'orchestra della Città Metropolitana di Bari che proporrà i contenuti del disco dal titolo, fresco di stampa, realizzato dall'Ico di Bari in coproduzione con il Traetta Opera Festival di Bitonto per l'etichetta discografica Digressione Music.Un disco che racconta la Puglia attraverso i grandi autori che hanno contribuito significativamente alla crescita di generazioni di musicisti pugliesi a cominciare da, ma che guarda anche alla tradizione popolare barese e al culto nicolaiano con il brano Sanda Necole va pe mare.Il concerto sarà accompagnato dalla voce recitante dile composizioni originali e gli arrangiamenti dii cori di voci bianche "e ", diretti da, ed i chitarristi del. Sia il disco che i concerti sono diretti da, direttore artistico dell'ICO.L'appuntamento, inserito nel cartellone natalizio del Comune di Corato, "Dedicato", sarà ade darà il via ad una serie di eventi che nel 2023 riguarderanno l'Orchestra della Città Metropolitana ospite del Teatro coratino.«Questa volta il Concerto di Natale sarà ancora più prestigioso arricchendosi della presenza del tenore maestro Aldo Caputo, nostro concittadino» ha commentato il vicesindaco. «Ringrazio il sindaco metropolitano Antonio Decaro per la sua costante disponibilità e ringrazio la consigliera delegata Francesca Pietroforte per la preziosa e fruttuosa collaborazione. Stiamo stringendo un importante collaborazione che porterà alla costante presenza dell'orchestra nel nostro comune. Sono previste infatti per il 2023 ben sei date che andranno sicuramente ad arricchire la proposta culturale per la comunità e per il territorio vasto di cui il nostro teatro vuole essere punto di riferimento».Ilha affermato: «Sono giorni molto impegnativi per i tanti concerti di questo periodo e sono molte le emozioni che sto vivendo ma presentare il nuovo disco nella mia città, pochi giorni prima di Natale è una cosa che sognavo da anni. L'ho inciso con i miei amici e colleghi di sempre, i professori dell'Orchestra della Città Metropolitana di Bari e il maestro VIto Clemente mentre nasceva mia figlia e, ovviamente, il concerto è dedicato a lei e a tutti i bimbi della nostra città».