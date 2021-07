Il maltempo posticipa la finale della Nota d'Oro

L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Puglia per questo weekend ha portato allo slittamento di numerosi eventi programmati.L'organizzatore e direttore artistico Aldo Scaringella comunica che tra questi eventi c'è il festival Nota d'Oro-33^ Edizione che domenica 18 luglio avrebbe dovuto i svolgersi in piazza Cesare Battisti, per proclamare i vincitori della serata finale.Tuttavia, per le questioni di sicurezza, la Finale del festival è stata spostata a sabato 24 luglio con inizio alle ore 20:00Confermata la partecipazione dei Jalisse, ospiti musicali della serata e presidenti di giuria. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sui profili Facebook Nota d'Oro festival canoro e Bimbo d'Oro concorso canoro.