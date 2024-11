Il Natale a Corato sarà organizzato da "Freedom", il Comune partecipa con 175mila euro

Dicembre è alle porte e con esso anche i preparativi per le festività natalizie fervono. In particolare alè arrivata la richiesta diper la realizzazione della seconda edizione del calendario di eventi intitolato: "Incanto – La Magia nel Borgo" promossa dall'Il progetto è staton° 266 del 14/11/2024 e questo significa che il comune si impegna a contribuire con un patrocinio morale ed economico alla sua realizzazione versando, in due tranches, una quota complessiva pari a 175mila euro.A dare il via ai due mesi di festività sarà l'inaugurazione di "Incanto" prevista alle 19,30 del primo dicembre quando,Nel corso dei giorni si alterneranno: mercatini di Natale, visite alla casa di Babbo Natale, stand enogastronomici, parate natalizie, contest tra dj, voci soliste e band e gli appuntamenti con la lettura con l'allestimento del club del libro.La richiesta del patrocinio economico, stando a quanto scritto dall'associazione, servirà per implementare il calendario di appuntamenti per la seconda edizione di "Incanto". Nello specifico tra gli obiettivi degli organizzatori ci sono: l'arricchire il programma con nuovi eventi culturali e artistici che coinvolgano tutte le fasce di età,e il coordinare i commercianti del centro al fine di sviluppare una comunicazione unitaria per tutte le attività coinvolte."Condividiamo la visione di rendere Corato un luogo magico durante il Natale – scrivono gli organizzatori – e siamo pronti a mettere in atto questo ambizioso progetto insieme al Comune, alle imprese e ad altre associazioni territoriali"