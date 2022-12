La storica tradizione tutta coratina di ritrovarsi per le strade del centro all'alba del 24 dicembre sarà caratterizzata. quest'anno, dalla presenza dei "Neri per Caso". La band si esibirà in Piazza Di Vagno a partire dalle ore 6:30 del mattino.Il concerto consterà nell'esecuzione "a cappella" (come nello stile del gruppo) di canti natalizi e brani di successo tratti dal repertorio della band e momenti di interazione con il pubblico. La band, nota al grande pubblico per il brano "Le ragazze" con cui trionfarono fra le nuove proposte a Sanremo 1995, ha all'attivo numerose collaborazioni ed è attualmente in tour con lo spettacolo "Natale per caso" tratto dal loro album di successo del 1996 interamente dedicato alle carols natalizie, da "Happy XMas" e "Oh Happy Day" sino alle più tradizionali come "Jingle Bells" e "We Wish you a Merry Christmas".«L'idea del concerto dei "Neri per caso" all'alba della vigilia di Natale nasce dall'intento di voler mantenere la vecchia tradizione cittadina dello scambio di auguri alle prime luci dell'alba e, nel contempo, dare un segno di innovazione con un evento finalizzato alla promozione del territorio e dello shopping in città e che intende quindi rinnovare e rievocare quanto avveniva nel passato con l'acquisto dei migliori generi alimentari a la chiàzze e in tutto il centro storico» ha spiegato il presidente della Pro Loco. «Crediamo fortemente nelle azioni corali e nella collaborazione tra ente pubblico, associazioni e privati, per questo chiediamo a tutti gli esercenti della città e alle associazioni di categoria di promuovere e sostenere con forza questa iniziativa».In occasione del concerto all'alba della vigilia di Natale dei "Neri per caso", motivo di forte richiamo di pubblico, la Pro Loco "Quadratum" ha invitato tutte le attività commerciali a voler promuovere presso il proprio esercizio operazioni commerciali e particolari scontistiche da attivare per tutta la giornata e lì dove possibile, come ad esempio per i bar, già dalle prime ore del mattino. L'evento, patrocinato dal Comune di Corato, rientra nelle iniziative promosse e organizzate dalla Pro Loco Quadratum per i suoi 50 anni di attività.Al fine di rendere pubbliche le attività di promozione, la Pro Loco offre la possibilità di utilizzo gratuito di una grafica appositamente ideata, richiamante il concerto. Ogni esercizio commerciale potrà in autonomia scaricare, stampare ed esporre la locandina nella quale indicare il tipo di promozione o convenzione da attivare per l'intero giorno della vigilia.