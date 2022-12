La Comunità dei braccianti, su progetto del professor Donato Meli e con il patrocinio del Comune di Corato, ha promosso anche per il Natale 2022 la costruzione del presepe, rappresentato con un trittico di sagome di personaggi presepi ali contornate da tubi luminosi e adornato con verde e fiori.La rievocazione dell'incarnazione umana di Gesù, Dio dell'amore, della misericordia e della pace è offerta alla riflessione con questo Presepe, che mette insieme fede e arte.La struttura consta di tre pannelli, con sagome dei personaggi contornate da tubi luminosi per significare l'annunciazione, la natività e l'arrivo dei re magi.Sarà possibile visitare il presepe negli spazi dell'istituto "Madonna Pellegrina" in via Santa Lucia,19 tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte.