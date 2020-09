Il Partito Democratico torna in consiglio comunale

Tra i dati politici che si rilevano dal voto emerso dalle urne delle amministrative vi è il ritorno in consiglio comunale del Partito Democratico.Nonostante l'assenza di alcuni importanti esponenti del partito, primo fra tutti Tommaso Loiodice a lungo capogruppo del partito, i democratici coratini sono riusciti a riconquistare un ruolo di rilievo nel centrosinistra locale, attestandosi attorno all'8% (dato ancora provvisorio)."Siamo contenti per il risultato ottenuto alle elezioni Regionali e Amministrative. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e che ci sostengono, dimostrando che il cambiamento e il rinnovamento possono realmentente rappresentare la chiave di volta per la rinascita della città" ha commentato soddisfatto il segretario Attilio Di Girolamo.Lo scorso anno il Partito Democratico aveva sostenuto la candidatura di Vito Bovino a sindaco raccogliendo poco più di mille voti, con una percentuale inferiore al 4%. In termini percentuali, il PD ha raddoppiato i propri consensi.