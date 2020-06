Il PD di Corato ufficializza: "Saremo con Corrado De Benedittis"

Con una nota inviata agli organi di stampa, il Partito Democratico di Corato ufficializza la sua adesione e il suo sostegno al progetto politico che esprime come candidato sindaco Corrado De Benedittis."Il fallimento della giunta D'introno ci ha consegnato, dopo pochi mesi, al secondo commissariamento in due anni. Ció rende improcastinabile il cambiamento di cui il nostro comune ha bisogno. Abbiamo l'imperdibile occasione di rilanciare la nostra città e pertanto abbiamo deciso responsabilmente di sostenere la candidatura di Corrado De Benedittis. Lo facciamo dopo aver tentato in ogni modo di raggiungere l'unità del centrosinistra, dialogando con tutte le parti politiche, cosa che continueremo a fare fino alla fine. Il Partito Democratico ha scelto di supportare il progetto di CAP 70033, unendosi ai gruppi di Rimettiamo in Moto la Città, DemoS, Italia Viva, Italia in Comune, Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista. Insieme costruiremo un percorso nuovo, di rilancio, per governare bene Corato. Invitiamo pertanto tutte le forze politiche e piú generalmente quanti si rivedono nel nostro progetto ad unirsi a noi, per poter voltare pagina e scrivere una nuova storia della nostra città" . È quanto diffuso nella nota.In apertura: immagine di repertorio