È ai nastri di partenza la 54esima edizione de "Il Pendìo", la storica mostra concorso organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Corato e dell'Unpli Puglia, che da quest'anno diverrà concorso nazionale, accogliendo opere proposte da tutta Italia.Mercoledì 24 agosto alle ore 19 in via San Benedetto, nel suggestivo ex monastero, si terrà la cerimonia di premiazione e Inaugurazione della mostra, in cui saranno assegnati i premi acquisto, menzioni e targhe così come da bando di concorso.A seguito della call, conclusa lo scorso 13 luglio, lacomposta da Michele Peragine, Annalisa Calabrese, Alessandro Suzzi, Pino Navedoro, Francesco Gabriele, Carmelo Conte e Giuseppe Riccardi ha proseguito con i lavori per la selezione e l'assegnazione dei premi.Presente alla cerimonia di premiazione vedrà anche il consigliere regionale delegato alla culturain qualità di madrina della 54esima edizione.A tutti gli artisti sarà consegnato il prestigioso catalogo delle opere, realizzato anche quest'anno da Spore – impresa culturale e creativa, che gode del valore di pubblicazione artistica riconosciuta con codice Isbn.Nell'ambito della cerimonia saranno altresì assegnati i premi ai vincitori della seconda edizione deLa mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 30 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 19:30 alle 23.00.