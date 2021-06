Il rendiconto di gestione arriva in consiglio comunale

È stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 6 luglio 2021 con inizio alle ore 16:30 ed occorrendo in 2^ convocazione sabato 10 luglio 2021 alle ore 9:30, per la trattazione dei seguenti argomenti:1. Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2020. Approvazione.2. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18.8.2000 - Art. 194 lett. A) - Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio derivante da sentenza n. 56/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Trani, in composizione monocratica, a conclusione del giudizio civile n. 6065/2018 R.G. promosso c/ Comune di Corato.3. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18.8.2000 - Art. 194 lett. A) - Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio derivante da sentenza n. 94/2021 emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia a conclusione del Giudizio Civile n. 480/2017 R.G. promosso c/ Comune di Corato.4. Bilancio di Previsione 2021/2023. Annualità 2021 - Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000.5. Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica "Gestione Asilo Nido Comunale".6. Approvazione Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso.La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.