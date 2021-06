Il Rettore Bronzini premia gli studenti eccellenti di Corato

Il Rotary Club di Corato ed il Comune di Corato comunicano che sabato 12 giugno, alle ore 18.00, si svolgerà in piazza Marconi la la VII edizione della Cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche "IO MERITO" (a.s. 2019/2020)."IO MERITO", è una manifestazione che premia gli studenti coratini che hanno conseguito la votazione finale di "100/100" e "100/100 e lode" al termine del quinquennio superiore. Lo scopo è quello di promuovere la cultura del merito e dell'apprendimento, dando un doveroso riconoscimento ai giovani che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico. Si premia il merito perché ciò possa fungere da stimolo ed esempio per i futuri studenti.L'iniziativa, che da sempre è accolta con favore dalle massime istituzioni cittadine e con grande interesse dalla cittadinanza, è organizzata dal Rotary Club e dal Comune di Corato.Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalle disposizioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, la possibilità di partecipare in presenza alla premiazione sarà garantita solo per gli 85 studenti che avranno diritto al premio.Saranno presenti alla cerimonia il Presidente del Rotary Club Corato Ing. Michele Rainone, il Sindaco del Comune di Corato Prof. Corrado de Benedittis e l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali dott. Beniamino Marcone. Ospite d'eccezione il Magnifico Rettore dell'Università di Bari Prof. Stefano Bronzini, al quale verrà affidato il compito del messaggio augurale agli studenti premiati.