Il sogno di Francesco arriva all’Incoronata

La parrocchia Maria Santissima Incoronata propone, nel percorso comunitario verso la Pasqua, un appuntamento che unisce arte, spiritualità e memoria.Domani 7 marzo, alle 19:30, il sagrato della comunità ospiterà Il sogno di Francesco, musical scritto, diretto e composto dalla Compagnia Teatrale Lo Specchio di Francesco di Triggiano, guidata da un regista di origini coratine. L'ingresso è libero.Lo spettacolo ripercorre i passaggi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi, mettendo in scena i valori che ne hanno segnato la scelta radicale: Povertà, Castità e Obbedienza. Il pubblico potrà attraversare quattro momenti cardine della sua esperienza spirituale:- la Regola non bollata,- il Presepe di Greccio,- le Stimmate,- il Cantico delle Creature, fino agli ultimi istanti di vita del Santo.La compagnia, che da anni porta in scena testi originali dedicati alla figura del Patrono d'Italia, propone un linguaggio teatrale immediato e coinvolgente, pensato per un pubblico ampio e intergenerazionale.La rappresentazione si inserisce nel programma delle iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco (1226–2026), un anniversario che invita a rileggere la sua eredità spirituale alla luce delle sfide contemporanee. Pace, fraternità, gioia e fede restano parole chiave di un messaggio che continua a parlare al mondo, oltre ogni distanza storica.L'iniziativa nasce con l'intento di offrire non solo uno spettacolo, ma un'occasione di incontro e riflessione.Attraverso la forza narrativa del musical, la comunità è invitata a riscoprire la figura di Francesco come testimone di un Vangelo vissuto nella radicalità e nella semplicità.Il musical sarà dedicato a Padre Francesco Milillo il frate scomparso il mese scorso