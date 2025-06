Messa per gli Studenti un momento di fede e incoraggiamento

Venerdì 6 giugno, alle ore 20:00, la comunità studentesca di Corato è invitata a partecipare a un evento significativo: la Messa dedicata agli studenti presso la Parrocchia SS. Incoronata.Sarà un'occasione speciale per ritrovarsi, pregare insieme e riflettere sul cammino personale e di fede, proprio alla vigilia della chiusura delle scuole e dell'inizio degli esami.Questa celebrazione eucaristica è pensata in particolare per tutti i giovani che si apprestano ad affrontare i prossimi esami di maturità, di terza media e universitari.Don Peppino e Don Vincenzo, presbiteri della parrocchia, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in vista di questo appuntamento: "Siamo felici di poter offrire ai nostri studenti un momento di spiritualità e di comunione. In un periodo così intenso, tra studio e impegni, è fondamentale trovare spazi per ricaricarsi, per guardare al futuro con fiducia e per sentirsi parte di una comunità che li sostiene.Questa Messa vuole essere un augurio per il loro presente e per le sfide che li attendono, un richiamo all'importanza dei valori che ci guidano e della fede che ci illumina."L'iniziativa vuole sottolineare il ruolo centrale dei giovani nella vita della parrocchia e della città, offrendo loro un punto di riferimento e un momento di condivisione autentica.Tutti gli studenti sono caldamente invitati a partecipare.