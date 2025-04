Accendi la speranza a Corato la 59^ giornata diocesana del ministrante

Sarà la Parrocchia Maria SS. Incoronata di Corato ad accogliere la 59ª Giornata Diocesana del Ministrante, promossa dalla Comunità del Seminario "Don Uva" di Bisceglie e dall'Ufficio Diocesano per le Vocazioni.L'appuntamento, in programma per giovedì 1° maggio 2025, si svolgerà all'insegna del tema "Accendi la Speranza", richiamando i giovani ministranti della diocesi a vivere una giornata di fraternità, preghiera e formazione.Il programma prevede l'accoglienza alle ore 9.00, seguita da un momento di lode al Signore. Dopo la catechesi e alcune attività ludiche con i minigame, il cuore della giornata sarà rappresentato dalla Celebrazione Eucaristica delle ore 12.00, momento centrale di comunione e preghiera, che sarà presieduta dall'Arcivescovo.Dopo il pranzo a sacco condiviso, il pomeriggio proseguirà con attività di gruppo e il tradizionale corteo che animerà le strade di Corato a partire dalle 14.30. La giornata si concluderà nella Chiesa Madre con la premiazione dei partecipanti e i saluti finali alle ore 15.30.Un evento atteso da tutta la comunità diocesana, occasione preziosa per rinnovare l'entusiasmo del servizio all'altare e alimentare la speranza nei cuori dei più giovani.