La benedizione degli zaini per il nuovo anno scolastico

La parrocchia di Maria SS. Incoronata si prepara a celebrare un momento speciale per tutti i suoi giovani fedeli. Oggi, 18 settembre, alle ore 19:30, si terrà la tradizionale benedizione degli zaini, un rito che segna l'inizio del nuovo anno scolastico.L'evento, molto atteso da studenti, genitori e catechisti, sarà guidato dal parroco Don Giuseppe Lobascio e dal vice parroco Don Vincenzo Di Gregorio.La cerimonia si propone come un'occasione per affidare a Dio il cammino di studio e di crescita dei ragazzi, invocando una benedizione non solo sui loro zaini, ma anche sui loro cuori e le loro menti.Questo rito è diventato negli anni un appuntamento fisso per molte comunità parrocchiali, un modo per incoraggiare i giovani a vivere la scuola non solo come un dovere, ma anche come un'opportunità di crescita personale, di amicizia e di fede.L'iniziativa vuole sottolineare il valore dell'educazione e l'importanza di affrontare le sfide quotidiane con spirito positivo e fiducia.La benedizione si svolgerà all'interno della chiesa, dove gli studenti porteranno i loro zaini, simbolo del loro impegno e dei loro sogni.La comunità è invitata a partecipare per sostenere e celebrare insieme i ragazzi che si apprestano a riprendere il loro percorso di studi.