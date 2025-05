Un'estate da favola in parrocchia l'oratorio "il mio tesoro!" ti aspetta!

Anche quest'anno, la parrocchia Maria S.S. Incoronata è pronta a riaprire le porte al divertimento e alla spiritualità con il suo attesissimo oratorio estivo.Dal 9 al 27 giugno, ragazzi e ragazze saranno protagonisti di un'esperienza unica, ispirata alla celebre saga de "Il Signore degli Anelli" e arricchita dalle profonde testimonianze di Carlo Acutis.Il tema di quest'anno, "Il mio tesoro! In viaggio con il Signore degli Anelli", promette di trasportare i giovani in un mondo di avventure, amicizia e scoperta.Come Frodo e la Compagnia dell'Anello hanno affrontato il loro epico viaggio, così i partecipanti all'oratorio saranno guidati in un percorso di crescita personale e spirituale, tra giochi, attività creative e momenti di riflessione.L'oratorio estivo della parrocchia Maria S.S. Incoronata si conferma un appuntamento imperdibile per vivere un'estate all'insegna del divertimento sano e della preghiera, unendo l'entusiasmo dell'avventura fantastica alla profondità della fede.Per tutte le informazioni e le iscrizioni, è possibile rivolgersi presso la sacrestia della parrocchia, dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 20:30. Non mancate!