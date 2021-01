Il vaccino anticovid arriva nelle Residenze per anziani di Corato

Anche gli operatori sanitari di quattro residenze per anziani di Corato sono stati finalmente sottoposti al vaccino anti Covid 19.Una somministrazione che, almeno in una delle strutture interessate, si sarebbe già dovuta svolgere lo scorso 19 gennaio e che avrebbe dovuto coinvolgere anche gli ospiti della struttura. Le note vicende legate alla difficoltà di reperire i vaccini, però, hanno procrastinato la somministrazione del siero e ridotto la platea dei beneficiari.La Polizia di Stato anche attraverso la sua specialità della Polizia Stradale, nella giornata di ieri, è stata impegnata a scortare gli approvvigionamenti dei vaccini in arrivo, essendo arrivate le quote dei vaccini dirette nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce.Oggi la somministrazione agli operatori delle strutture coratine.