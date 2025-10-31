Massimiliano Tedeschi
Massimiliano Tedeschi
Cultura

Immensa emozione vissuta al Tuscany Web Fest dal regista Tedeschi

Il professionista oignario di Corato ha ricevuto tre premi in altrettante categorie. Nel cast protagonisti anche attori di altre città

Corato - venerdì 31 ottobre 2025 10.15
Tre successi sono arrivati dalla 6^ edizione del Tuscany Web Fest tenutosi a Porcari, in provincia di Lucca, dal 18 al 19 ottobre organizzato presso la Fondazione "G. Lazzareschi" dal direttore artistico Emanuel Nencioni con il sostegno di quell'amministrazione comunale.

Nel corso della serata di gala del 19 ottobre 2025, presentata dalla dottoressa Lucia Salvetti e dallo stesso direttore artistico, sono stati premiati dalla giuria presieduta dal regista Alberto Cavallini, i cortometraggi vincitori nelle varie categorie.

Il regista coratino Massimiliano Tedeschi l'ha fatta da padrone avendo ricevuto ben tre premi per le sottonotate opere:
  1. "L'ultima notte d'inverno", premiato come "miglior soggetto", tratto da una storia vera di mafia salentina, interpretato dallo sceneggiatore Gianluca Memmi, (Già finalista all'ultimo festival del cinema "Apulia Web Fest" e proiettato il 17 ottobre 2024 presso il Cine Teatro della Forma di Roma, con la partecipazione di Alfonso Miscioscia, Anna Maria de Astis, Maurizio Taccardo e Giuseppe Castellaneta;
  2. "Stalking sconffigerlo si deve" (già vincitore il 10 ottobre u.s. alla 18^ edizione del "Mendicino International Film Festival" nella categoria spazio corto), premiato quale "miglior tema sociale", con i protagonisti Simona Rutigliano, Nicola Losapio e il piccolo Samuele D'Angeli, tratto dal libro "Stalking sconfiggerlo si può" di Antonio Russo edito da "I quaderni del Bardo" di Stefano Donno sceneggiato dallo stesso regista, con il patrocinio morale del Comune di Corato. L'opera ha come obiettivo l'interruzione della lunga scia di "femminicidio" e l'invito a non esitare nel denunciare e non andare ad alcun "ultimo appuntamento" che spesso è quello fatale. Il regista Tedeschi oltre a ringraziare i protagonisti, rivolge un plauso alle centinaia di comparse ed ai coprotagonisti Vanessa Biscardi, Pietro Toma, Francesco Iacobellis, Carmen Roselli, Teresa Morena, Rosy Carone, Francoise Preira, Roberto Digioia;
  3. "Adriano", premiato "Grand Jury Award", con i protagonisti Pietro Ruscigno e il piccolo Adriano Losapio, i coprotagonisti Carmen Roselli, Pia Ferrante, Sabina Falcone, Federica Stragapede, Federica Marsico, Giorgia Lamarca, Ludovica Amorese, Elena Musacchio, Joses Pellegrini, Adriana e Alessandro Rotolo, Salvatore Olivieri, Luigi Scaringella, Gabriel e Antonio Diaferia, Danilo D'Introno e Mauro Todisco. La truccatrice Angela Maria Stragapede, la Direttrice della Fotografia Raffaella Fasano e il compositore della colonna sonora Francesco Paolo Ferrante ed l'attrezzista Maurizio Taccardo.
Il cortometraggio rappresenta l'incontro di un vecchio pittore con un ragazzo (Adriano) al quale, mentre dipinge il suo ritratto, racconta la propria storia vissuta durante la seconda guerra mondiale, facendolo riflettere sulle nefandezze delle guerre attuali ed in particolar modo su quelle dell'Ucraina e del Medio Oriente. Nel donargli il quadro riporta la frase di Papa Francesco "la guerra sempre è una sconfitta".

Il regista Tedeschi ringrazia altresì l'amministrazione comunale di Corato per il patrocinio, la dirigente dell'Istituto comprensivo "Imbriani" di Corato per aver concesso la location e il pittore coratino Rino Sgarra per il dipinto di Adriano.
  • Massimiliano Tedeschi
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato "
31 ottobre 2025 Legambiente: "Custodia della memoria storica imprescindibile per il futuro culturale di Corato"
Altri contenuti a tema
Un nuovo grande riconoscimento al regista Massimiliano Tedeschi Attualità Un nuovo grande riconoscimento al regista Massimiliano Tedeschi Con il professionista, di Corato, premiato anche il cast del cortometraggio "Amore mortale"
Ancora un grande successo per il regista coratino Tedeschi Ancora un grande successo per il regista coratino Tedeschi Il suo cortometraggio, "Farlocchi si nasce", è stato premiato al Mendicino Corto International Film Festival
"NetCafe" di Massimiliano Tedeschi selezionato per il Festival del Cinema Cristiano Arti e Professioni "NetCafe" di Massimiliano Tedeschi selezionato per il Festival del Cinema Cristiano Un cortometraggio thriller, un misterioso serial killer che mette ansia e paura in tutto il paese
Un docufilm per valorizzare il territorio: ecco l'iniziativa della coratina Filmax Un docufilm per valorizzare il territorio: ecco l'iniziativa della coratina Filmax Il giro culturale parte da Barletta ma farà tappa anche a Corato
Premi e riconoscimenti per i cortometraggi animati di Massimiliano Tedeschi Arti e Professioni Premi e riconoscimenti per i cortometraggi animati di Massimiliano Tedeschi Il regista coratino fa incetta di successi
“Lontane ma vicine”, il corto di Massimiliano Tedeschi trionfa in India Arti e Professioni “Lontane ma vicine”, il corto di Massimiliano Tedeschi trionfa in India Musiche originali del M° Francesco De Santis
Il regista Massimiliano Tedeschi sfiora la vittoria al Cefalù Film Festival Arti e Professioni Il regista Massimiliano Tedeschi sfiora la vittoria al Cefalù Film Festival Il cortometraggio Laura si è classificato al secondo posto
"Rome Web Awards", due premi per i lavori di Massimiliano Tedeschi Arti e Professioni "Rome Web Awards", due premi per i lavori di Massimiliano Tedeschi Incetta di premi anche al Christian Film Festival 2018 di Newport
Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero
31 ottobre 2025 Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre a Corato servizio navetta gratuito per il cimitero
Il filo rosso tra Corato e Giappone: il Komorebi dell’associazione “Francesco Ludovico Tedone”
31 ottobre 2025 Il filo rosso tra Corato e Giappone: il Komorebi dell’associazione “Francesco Ludovico Tedone”
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine
30 ottobre 2025 Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine
La lettera anonima sul concorso da dirigente e la risposta del consigliere Mascoli
30 ottobre 2025 La lettera anonima sul concorso da dirigente e la risposta del consigliere Mascoli
Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia
30 ottobre 2025 Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia
Corato-Poggiorsini, 53 anni dopo: non cessa il mistero attorno al drammatico incidente aereo
29 ottobre 2025 Corato-Poggiorsini, 53 anni dopo: non cessa il mistero attorno al drammatico incidente aereo
La Virtus Corato fa tre su tre: Adriatica Industriale corsara a Trani
29 ottobre 2025 La Virtus Corato fa tre su tre: Adriatica Industriale corsara a Trani
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.