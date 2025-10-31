Immensa emozione vissuta al Tuscany Web Fest dal regista Tedeschi

"L'ultima notte d'inverno", premiato come "miglior soggetto", tratto da una storia vera di mafia salentina, interpretato dallo sceneggiatore Gianluca Memmi, (Già finalista all'ultimo festival del cinema "Apulia Web Fest" e proiettato il 17 ottobre 2024 presso il Cine Teatro della Forma di Roma, con la partecipazione di Alfonso Miscioscia, Anna Maria de Astis, Maurizio Taccardo e Giuseppe Castellaneta; "Stalking sconffigerlo si deve" (già vincitore il 10 ottobre u.s. alla 18^ edizione del "Mendicino International Film Festival" nella categoria spazio corto), premiato quale "miglior tema sociale", con i protagonisti Simona Rutigliano, Nicola Losapio e il piccolo Samuele D'Angeli, tratto dal libro "Stalking sconfiggerlo si può" di Antonio Russo edito da "I quaderni del Bardo" di Stefano Donno sceneggiato dallo stesso regista, con il patrocinio morale del Comune di Corato. L'opera ha come obiettivo l'interruzione della lunga scia di "femminicidio" e l'invito a non esitare nel denunciare e non andare ad alcun "ultimo appuntamento" che spesso è quello fatale. Il regista Tedeschi oltre a ringraziare i protagonisti, rivolge un plauso alle centinaia di comparse ed ai coprotagonisti Vanessa Biscardi, Pietro Toma, Francesco Iacobellis, Carmen Roselli, Teresa Morena, Rosy Carone, Francoise Preira, Roberto Digioia; "Adriano", premiato "Grand Jury Award", con i protagonisti Pietro Ruscigno e il piccolo Adriano Losapio, i coprotagonisti Carmen Roselli, Pia Ferrante, Sabina Falcone, Federica Stragapede, Federica Marsico, Giorgia Lamarca, Ludovica Amorese, Elena Musacchio, Joses Pellegrini, Adriana e Alessandro Rotolo, Salvatore Olivieri, Luigi Scaringella, Gabriel e Antonio Diaferia, Danilo D'Introno e Mauro Todisco. La truccatrice Angela Maria Stragapede, la Direttrice della Fotografia Raffaella Fasano e il compositore della colonna sonora Francesco Paolo Ferrante ed l'attrezzista Maurizio Taccardo.

Tre successi sono arrivati dalla 6^ edizione deltenutosi a Porcari, in provincia di Lucca, dal 18 al 19 ottobre organizzato presso ladal direttore artisticocon il sostegno di quell'amministrazione comunale.Nel corso della serata di gala del, presentata dalla dottoressae dallo stesso direttore artistico, sono stati premiati dalla giuria presieduta dal regista, i cortometraggi vincitori nelle varie categorie.Il regista coratinol'ha fatta da padrone avendo ricevuto ben tre premi per le sottonotate opere:Il cortometraggio rappresenta l'incontro di un vecchio pittore con un ragazzo (Adriano) al quale, mentre dipinge il suo ritratto, racconta la propria storia vissuta durante la seconda guerra mondiale, facendolo riflettere sulle nefandezze delle guerre attuali ed in particolar modo su quelle dell'Ucraina e del Medio Oriente. Nel donargli il quadro riporta la frase diIl regista Tedeschi ringrazia altresì l'per il patrocinio, la dirigente dell'Istituto comprensivo "Imbriani" di Corato per aver concesso la location e il pittore coratinoper il dipinto di Adriano.