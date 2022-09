Il Sud, esempio di resistenza, esempio di resilienza. È uno dei temi affrontati nel libro "Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all'Italia" del giornalista, edito da Magnes. Proprio partendo dalle riflessioni dell'intellettuale pugliese sul ruolo del Sud nella evoluzione e nella crescita dell'Italia, la sezione di Corato dell'Anpi, in collaborazione con il Presidio del Libro di Corato, ha organizzato un particolare dialogo con l'autore.L'incontro, patrocinato dal Comune di Corato, si terrà giovedì 8 settembre 2022, alle ore 19, in piazza Guglielmo Marconi, ai piedi del Teatro Comunale di Corato. Il dialogo sarà condotto dal giornalista Giuseppe Di Bisceglie. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, di Serena Petrone, presidente del Presidio del Libro di Corato e di Giovanni Capurso, presidente della sezione coratina dell'associazione nazionale partigiani.Si può avere la sfacciataggine di dire che bisogna imparare dal Sud? Sì. Perché l'Italia deve prendere lezioni dalla incredibile capacità del Sud di fare il più col meno, di crescere nonostante tutto: un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto ricercato: il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud, e questo libro è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. E un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema.La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno., giornalista professionista, è stato per 13 anni direttore de "La gazzetta del mezzogiorno", con la quale continua a collaborare. Docente universitario a contratto dal 1991, è direttore delle testate del Master in giornalismo dell'Università di Bari, per la quale tiene anche un laboratorio a scienze della comunicazione. Detiene inoltre incarichi nella Libera Università Mediterranea di Casamassima.