In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato

È iniziata da qualche giorno la pitturazione delle aule scolastiche e dei corridoi negli istituti di Corato: gli aggiornamenti arrivano dal primo cittadino Corrado De Benedettis, che aggiunge: «Quest'anno, l'intervento riguarderà principalmente le scuole primarie e dell'infanzia, dopo che la scorsa estate abbiamo pitturato gli ambienti delle scuole medie.Attualmente, si sta operando presso l'edificio "Fornelli". Mentre l'Italia va in ferie, nel Comune di Corato si lavora a pieno regime.Si è utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, nel pieno rispetto delle norme. Se avessimo voluto fare una gara d'appalto, questo intervento l'avremmo fatto, forse, a Pasqua prossima e in pieno svolgimento delle attività didattiche, a tutto detrimento degli alunni e del personale scolastico.Ringrazio l'impresa affidataria, che è di Corato e gli operai, per la grande professionalità e disponibilità a lavorare anche in pieno agosto» conclude il sindaco.