In cucina con le stelle masterclass con lo chef Sorice

Una nuova prestigiosa occasione per gli studenti dell'alberghiero "Luciano Tandoi" di Corato che ieri, 15 gennaio, nell'ambito del progetto "In cucina con le stelle", hanno potuto affiancare in un laboratorio enogastronomico dalla grande valenza formativa lo chef stellato Antonio Sorice del ristorante "Bue marino" di Bisceglie.

Giunto al suo terzo appuntamento, il progetto, destinato agli studenti eccellenti del nostro istituto, ha dunque visto come ospite e protagonista di un evento speciale e di assoluto livello, uno degli chef non solo orgoglio del nostro territorio, ma anche pluripremiato a livello nazionale e internazionale.Due le macrofasi che hanno scandito l'evento formativo alla presenza dello chef: per tutta la mattinata gli studenti sono stati impegnati nella preparazione di un intero menu sotto la attenta guida e la professionale supervisione dei docenti di cucina Cataldo Marcone e Gaetano Tondo; nel pomeriggio, invece, lavoro e creatività degli studenti si sono concentrati sulla presentazione dei piatti e sulla mise en place, questa volta a cura dello staff di sala al completo, sotto l'esperto coordinamento professionale del professor Giovanni Gigli.Il risultato: un tripudio di sapori e profumi sapientemente strutturati e proposti in un menu che ha conquistato tutti i presenti all'evento. Il menu: entrée - "incontro di mare e terra"; il primo - "passione di pasta fresca"; il secondo, che ha visto protagonista "sua maestà il baccala" e, ovviamente dulcis in fundo, terrina con crumble di mele.Ogni singolo gioiello di questa esperienza enogastronomica è stato illustrato dagli studenti della brigata di cucina, che hanno scandito i momenti del menu introducendoli con competenza e dovizia di particolari su ideazione, ingredienti, processi di preparazione; gli studenti della brigata di sala, invece, con creatività e maestria, hanno abbinato ad ogni piatto proposto prestigiosi vini della cantina 'Torrevento' di Corato, scelti con cura per esaltare la sinfonia di gusto, armonie e colori che hanno caratterizzato l'evento.Un' emozione straordinaria, un banco di prova e un' esperienza formativa d'eccezione per tutti gli studenti guidati dall'affermato chef.Classe 1975, pugliese, Antonio Sorice vanta la segnalazione Gambero rosso 2024, il riconoscimento "Leon D'Oro Venezia" 2023, la "Stella della ristorazione" di cui è stato insignito per diversi anni e numerosi altri premi di prestigio. Ha girato il mondo scoprendo cucine e tradizioni culinarie diverse dalla sua regione, per poi approdare in Veneto e arricchire il suo percorso attraverso numerose e preziose collaborazioni quali quella con la nazionale italiana rugby, quella di basket e con la nazionale inglese di rugby. Oggi è executive chef del rinomato Bue marino, punto di riferimento della cucina gourmet della nostra regione."Cucinare è come amare: o ci si abbandona completamente o si rinuncia" - questo è il motto che ama ripetere Antonio Sorice e che il percorso formativo dell'Istituto ''Tandoi'' sposa con convinzione fattiva. L'amore per la nostra tradizione enogastronomica attraverso creatività, professionalità, innovazione e coraggio è ciò che ogni giorno l'alberghiero "Tandoi" trasmette ai suoi studenti per condurli per mano verso le stimolanti sfide del futuro di un settore di grandi prospettive.