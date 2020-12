In diretta da Palazzo di Città il primo consiglio comunale dell'amministrazione De Benedittis

Seguiremo in diretta video e in diretta testuale i lavori del consiglio

Si riunisce oggi per la prima volta il consiglio comunale. CoratoViva trasmetterà i lavori della massima assise cittadina in diretta video, in collaborazione con il Comune di Corato. Per quanti non potranno seguire la trasmissione video, seguiremo l'importante appuntamento in diretta testuale.