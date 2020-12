In diretta da Palazzo di Città la seduta del consiglio comunale

Social Video 10 ore e oltre In diretta da Palazzo di Città i lavori del consiglio comunale

Sono il più vecchio in età in questa assise. Sono un cittadino mai esposto politicamente prima d'ora» ricorda il consigliere. «Ritengo che tutti siamo indispensabili per il funzionamento della nostra città. Siamo chiamati a realizzare quello che abbiamo detto in pubblico: il bene comune. Le varie anime politiche di questo consesso concorrano al progetto di cambiamento. Auspico che il consiglio nella sua interezza sia all'altezza delle aspettative degli elettori e dei cittadini»«Mettere al primo posto gli interessi dei cittadini e non gli interessi individuali. Cogliamo dall'opposizione tutte le proposte che puntino a migliorare la città di Corato».: evidenzia il problema delle buche stradali, in particolare della zona di via Belvedere, via Bagnatoio, via Prenestina. «Si provveda in emergenza per rimediare».Sui diritti di tumulazione: «Il costo è lievitato. Ci sono interventi per ridurre questo costo?»«Apprendo dai giornali che nell'iniziativa delle "luci di comunità", tra i nomi dei protagonisti dell'associazione che ha ben curato le nostre strade c'è il nome di un assessore. C'è un conflitto di interesse? Venga fatta chiarezza»Su proposta di De Benedittis A. si osserva un minuto di silenzio in memoria di Agitu Gudeta.): chiede lumi all'amministrazione in merito alle dimensioni dell'emergenza epidemiologica, numero contagi, guariti e decessi e chiede spiegazioni in merito alla mancata attivazione del drive - through e alla mancata somministrazione dei tamponi offerti gratuitamente dagli imprenditori coratini. Ripercorre le tappe dell'interlocuzione e gli annunci dell'amministrazione. «Perché l'amministrazione non dà notizie? Come mai Ruvo è riuscita ad avere gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica? Come mai Ruvo è riuscita ad avere l'Usca e il drive through e Corato no?»E chiede l'abbattimento totale della TARI per le utenze domestiche e non domestiche delle partite iva.Interviene Salerno (Direzione Corato)Ore 9.38 - Si riunisce l'assemblea. Al via i lavori. L'assemblea osserva un minuto di silenzio in memoria della compianta Pina Masciavé-------Chiusura d'anno in consiglio comunale. Si svolgeranno questa mattina i lavori della massima assise cittadina chiamata ad approvare 10 punti all'ordine del giorno, alcuni dei quali sono debiti fuori bilancio.Nella seduta odierna saranno anche definite le commissioni consiliariSeguiremo in diretta testuale i lavori da Palazzo di Città.Questi i punti all'ordine del giorno:1. Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.3. Censimento tramite catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2019. Approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni.4. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 6/2020 – n. 11/2020 autorizzato dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – in danno del Comune di Corato, dichiarato esecutivo con provvedimento del 26.05.2020.5. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore della Società Cooperativa sociale Servizi Multipli Integrati.6. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di custodia e pulizia Parco Comunale – Anno 2019.7. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio.8. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore del Sig. Scarpa Luigi, in rappresentanza dei proprietari delle ville e terreni prospicienti in Viale degli Anemoni per la realizzazione di un impianto di Pubblica Illuminazione.9. GAL Le città di Castel del Monte – Avvisi pubblici per interventi finanziati al 100/%, che hanno come destinatari gli Enti Pubblici. Atto di indirizzo.10. Intervento di sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Puglia. Approvazione schema di convenzione.