In giro con la droga, nei guai due giovani di Corato

Nel fine settimana, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanza di stupefacente ai fini di spaccio, un ventiquattrenne, con precedenti specifici e hanno denunciato in stato di libertà il complice ventiduenne, anch'egli con precedenti in materia di stupefacenti.I due giovani, in una strada di campagna, alla vista degli agenti hanno tentato invano di dileguarsi lasciandosi dietro un sacchetto di Marijuana.Immediatamente i poliziotti hanno bloccato i due fuggitivi e hanno sequestrato la sostanza; presso le abitazioni dei due soggetti, gli agenti hanno rinvenuto altra Marijuana già confezionata per la vendita oltre a materiale da confezionamento, e quindi hanno sequestrato in totale 50 grammi di sostanza.Pertanto, su disposizione della Autorità Giudiziaria, per aver commesso il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il ventiquattrenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il 22enne è stato indagato in stato di libertà.I due giovani sono stati altresì denunciati per inosservanza alle disposizioni previste dal D.P.C.M. in tema di misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.