In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce

Oltre 200 candelotti detenuti senza alcuna autorizzazione sono stati sequestrati a Corato, alla periferia della città, al termine di una serie di controlli effettuati dai poliziotti delin una zona nota per attività sospette. Il caso principale ha riguardato una casa, dove gli agenti hanno scovato i botti illegali.I fatti risalgono alla serata di giovedì scorso, quando gli agenti, con l'ausilio del, hanno passato al setaccio l'intera via Salvi con controlli serrati e perquisizioni domiciliari. Nel corso dell'intervento, all'interno di un'abitazione, oltre ad un modesto quantitativo di droga, i poliziotti hanno trovato, detenuti senza alcuna autorizzazione, insieme ad un'autovettura usata, presumibilmente, per il trasporto della attività illecita.Tutto materiale già pronto per la vendita in occasione delle prossime festività di fine anno. La presenza di così tanti dispositivi, tutti non autorizzati e ad altissimo contenuto esplosivo, ha evidenziato chiari rischi. Anche perché l'abitazione si trova in uno stabile della zona periferica, controllato da cima a fondo. Il materiale esplosivo, finito sotto sequestro, è adesso nelle mani degli specialisti deldellache dovranno stabilirne la reale pericolosità.Per la persona identificata è scattata una denuncia in stato di libertà allaper l'ipotesi di reato di detenzione illegale di materiale esplodente. I controlli da parte della, contro l'illecita commercializzazione di stupefacenti e botti illegali, continueranno anche nei prossimi giorni.