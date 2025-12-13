La Polizia di Stato
In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce

Nel mirino dei poliziotti del Commissariato l'intera zona alla periferia della città. Il materiale esplosivo è ora nelle mani degli Artificieri

Corato - sabato 13 dicembre 2025 10.03
Oltre 200 candelotti detenuti senza alcuna autorizzazione sono stati sequestrati a Corato, alla periferia della città, al termine di una serie di controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di P.S. in una zona nota per attività sospette. Il caso principale ha riguardato una casa, dove gli agenti hanno scovato i botti illegali.

I fatti risalgono alla serata di giovedì scorso, quando gli agenti, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", hanno passato al setaccio l'intera via Salvi con controlli serrati e perquisizioni domiciliari. Nel corso dell'intervento, all'interno di un'abitazione, oltre ad un modesto quantitativo di droga, i poliziotti hanno trovato oltre 200 candelotti, detenuti senza alcuna autorizzazione, insieme ad un'autovettura usata, presumibilmente, per il trasporto della attività illecita.

Tutto materiale già pronto per la vendita in occasione delle prossime festività di fine anno. La presenza di così tanti dispositivi, tutti non autorizzati e ad altissimo contenuto esplosivo, ha evidenziato chiari rischi. Anche perché l'abitazione si trova in uno stabile della zona periferica, controllato da cima a fondo. Il materiale esplosivo, finito sotto sequestro, è adesso nelle mani degli specialisti del Reparto Artificieri della Questura di Bari che dovranno stabilirne la reale pericolosità.

Per la persona identificata è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trani per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di materiale esplodente. I controlli da parte della Polizia di Stato, contro l'illecita commercializzazione di stupefacenti e botti illegali, continueranno anche nei prossimi giorni.
