Incanto - Magia del Borgo: A Corato la Seconda Edizione dell’Evento Natalizio

9 foto Accensione dell'albero di Natale a Corato Martina Musto

Domenica 1 dicembre, alle ore 19:30, a Corato si è inaugurata la seconda edizione di "Incanto - Magia del Borgo", con l'accensione dell'albero in Piazza Matteotti, sotto la presentazione dell'attrice Claudia Lerro.Notevole l'affluenza dei cittadini, riuniti nella fredda serata per poter condividere un momento di spensieratezza e allegria.Grazie alla sinergia tra l'associazione culturale Freedom, l'amministrazione comunale, la Presidenza della Regione Puglia, la Camera di Commercio di Bari e il GAL di Castel del Monte, è stato possibile realizzare un programma ricco di eventi e attrazioni.Al concerto del coro Gospel è seguita la tanto attesa accensione dell'albero di Natale. Questo momento di condivisione e spensieratezza è stato caratterizzato da un messaggio ben preciso: festeggiare la pace. Le luci che illuminano la piazza simboleggiano non solo il calore delle festività, ma anche la speranza di un futuro migliore per tutti.Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha espresso grande soddisfazione per l'immensa partecipazione all'inaugurazione dell'evento. "Incanto - dice- è un augurio di pace e un richiamo a contrastare la guerra."Il presidente dell'associazione culturale "Freedom" ha spiegato che il termine "Incanto" evoca magia e sogno, rappresentando la speranza di un futuro migliore. Questa sensazione di meraviglia e speranza è proprio ciò che il Natale incarna, un periodo in cui si riscoprono valori universali di pace, unione e solidarietà, in cui facciamo emergere il nostro bambino interiore.Sotto le note di "All I want for Christmas", il grande ed ecologico albero in Piazza Matteotti si è acceso, illuminando i cuori e gli occhi dei presenti.