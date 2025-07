Incendio di sterpaglie sulla SP30 intervento tempestivo grazie alle Guardie Campestri

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato un'ampia area di sterpaglie lungo la SP30, in corrispondenza di via Vecchia Canosa, nel territorio di Corato.Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dalla vegetazione secca, hanno minacciato di propagarsi rapidamente, mettendo a rischio la sicurezza della zona.Fondamentale è stato il ruolo della pattuglia delle Guardie Campestri, che ha individuato il rogo in fase iniziale e ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco.Grazie alla loro segnalazione tempestiva, le squadre antincendio sono intervenute in breve tempo, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a evitare danni maggiori.L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza del presidio territoriale e della collaborazione tra enti locali.Le Guardie Campestri, con il loro lavoro silenzioso ma prezioso, si confermano un punto di riferimento per la tutela ambientale e la sicurezza rurale.