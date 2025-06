Incidente al sottopassaggio di via Trani: traffico bloccato e disagi alla viabilità

Nel pomeriggio di oggi, un incidente ha causato la chiusura temporanea del sottopassaggio di via Trani, con conseguenti rallentamenti alla circolazione nella zona.Coinvolti nello scontro due veicoli, una Dacia e una Peugeot, che hanno riportato danni materiali ma fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, deviando il traffico e monitorando la situazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Al momento si registrano disagi per gli automobilisti, con code e deviazioni su strade alternative.