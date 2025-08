Incidente nel sottopasso di via Trani: si ribalta l’auto dell’assessore Concetta Bucci

Questa mattina, un incidente ha coinvolto l'assessore alle attività produttive del Comune di Corato, Concetta Bucci, lungo il sottopasso di via Trani.



La sua autovettura, si è ribaltata improvvisamente mentre percorreva il tratto in direzione trani. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza una perdita di controllo dovuta all'asfalto irregolare o a una manovra improvvisa.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. L'assessore Bucci è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e non si segnalano traumi gravi