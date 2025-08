Incidente stradale donna ferita in scontro tra due auto

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra viale Armando Diaz e via Verdi a Corato.Due automobili si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.Secondo le prime testimonianze, una donna sarebbe rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla vittima prima di trasferirla all'ospedale locale per accertamenti.Le sue condizioni non sembrano al momento gravi, ma si attendono aggiornamenti ufficiali.La Polizia Locale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, con deviazioni temporanee per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.