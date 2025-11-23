Cronaca
Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato
Trasportato d’urgenza all’ospedale di Andria. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi
Corato - domenica 23 novembre 2025 11.48
Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale Corato-Trani, all'altezza dell'ingresso di Corato.
Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.
L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.
Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria, dove è attualmente sotto osservazione.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia locale di Corato, che ha provveduto ai rilievi e alla gestione del traffico, temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Le dinamiche dell'accaduto sono al vaglio degli agenti, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del motociclista.
