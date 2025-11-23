Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale Corato-Trani, all'altezza dell'ingresso di Corato.Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria, dove è attualmente sotto osservazione.Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia locale di Corato, che ha provveduto ai rilievi e alla gestione del traffico, temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.Le dinamiche dell'accaduto sono al vaglio degli agenti, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del motociclista.