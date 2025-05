Incidente sulla sp 231 tra Corato ed Andria: ferito un centauro

Impatto violento tra un'auto ed una motocicletta nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, lungo la strada provinciale 231, al confine tra i territori di Andria e Corato. Per cause in via d'accertamento sono venute a collisione un'auto ed uno scooter. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato sbalzato dalla mezzo.Sul posto sono giunti il personale sanitario del servizio 118 per i primi soccorsi e l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria. Sul luogo del sinistro anche il soccorso Scaringella, che sta provvedendo a rimuovere i mezzi dalla sede stradale e lam Polizia di Stato.In corso i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell'incidente. Viabilità in via di lenta ripresa.