«La semplice scritta non basta più. Passiamo a qualcosa di più serio! Sradichiamo l'angolare, stacchiamo un pezzo di pietra! Quale la logica? Il Teatro dovrebbe rappresentare il luogo! Invece è oggetto di continue azioni di deturpamento. Servono i controlli! Si, ma serve anche civiltà. È stato dato mandato alla Polizia Locale di analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella piazza. Individueremo chi è stato e, cosa più importante, proveremo a capire».Con queste parole, nei giorni scorsi, l'assessore alle politiche culturali del Comune di Corato,, aveva pubblicamente denunciato l'ennesimo deturpamento del Teatro Comunale, avvenuto attraverso lo sradicamento di un angolare della facciata laterale e si era augurato di poter incontrare i responsabili.L'acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza da parte della Polizia Locale ha permesso di individuare coloro che si erano resi protagonisti dell'insano gesto. Venerdì 7 ottobre il Sindaco, l'assessore Marcone e il Comandante della Polizia Locale hanno incontrato i responsabili, assieme ai loro genitori.Durante l'incontro sono state mostrate ai responsabili,e ai loro genitori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è emerso che non vi siano vere motivazioni che li hanno spinti ad agire, se non un puro desiderio di emergere.Il Sindaco, nelle sue dure parole di rimprovero, si è espresso sulla gravità del gesto che, col tempo, potrebbe rappresentare un preludio per forme di devianza negative per gli stessi ragazzi e per chi gli sta intorno.Pur non tralasciando la necessità pedagogica dell'incontro non si è prescisso dall'aspetto sanzionatorio, procedendo a sanzionare i responsabili oltre a valutare l'avvio di un'azione riparatoria del gesto attraverso un impegno da assumere con la collettività.