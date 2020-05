Ipermercati e supermercati chiusi il 2 giugno, la richiesta dei sindacati

Con una lettera indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i sindacati Filcams CGIL – Fisascat CISL – UilTucs UIL fanno appello affinchè, nella giornata del 2 giugno sia disposta chiusura di ipermercati, supermercati e centri commerciali per tutelare lavoratori e cittadini.Il testo, a firma dei rispettivi segretari generali Barbara Neglia, Antonio Arcadio e Giuseppe Zimmari: "Illustre Presidente, le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali Filcams CGIL – Fisascat CISL – UilTucs UIL, alla luce delle richiesta già inoltrataLe nei mesi di marzo e aprile nelle quali si sosteneva la necessità di garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutti i cittadini attraverso la chiusura dei centri commerciali e supermercati della GDO, in continuità con tali segnalazioni e con le stesse Determinazioni regionali da Lei avviate per le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, festività del 25 aprile e del Primo Maggio, La invitiamo a voler considerare anche l'opportunità di disporre la medesima misura anche per la prossima festività del 02 giugno 2020".