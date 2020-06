L'abbiare dei cani richiama i vigilanti, recuperata auto rubata

I cani lo avevano fiutato: quell'atto che era stata abbandonata poco lontano da loro era l'oggetto di un reato. Nella serata di sabato, intorno alle 23, quando hanno udito passare una pattuglia di vigilanti, i cani hanno cominciato ad abbaiare e a guaire per catturare l'attenzione. E ci sono riusciti.Il vigilante della Metronotte, trovandosi nella parte residenziale di via San Magno, ha voluto vederci chiaro cercando di capire il perché di questo insistente richiamo.Dopo pochi minuti infatti ha rinvenuto la presenza di una Fiat Punto nelle campagne circostanti, opportunamente nascosta sotto alcuni alberi. La presenza del veicolo è stata subito segnalata ai Carabinieri che, da una ricerca, hanno scoperto che si trattava di veicolo oggetto di furto in Corato alcuni giorni prima.