Vita di Città
L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria
A Corato, il Maggiolino Café dedica l’accensione dell’albero al piccolo Damiano Di Candido, trasformando la luce natalizia in un abbraccio collettivo
Corato - domenica 7 dicembre 2025 15.38
Questa sera alle ore 17.30, in Via Don D. Albertario a Corato, il Maggiolino Café accende un albero speciale: "L'albero dell'angelo".
Non solo un simbolo natalizio, ma un gesto di affetto e memoria dedicato al piccolo Damiano Di Candido, la cui presenza continua a risplendere nei cuori di chi lo ha conosciuto.
Tra neve stilizzata, luci calde e figure che evocano l'infanzia — un angelo, un orsacchiotto con il pallone — l'invito è stato chiaro: ritrovarsi, ricordare, donare luce.
L'iniziativa ha raccolto nella preparazione amici, familiari e cittadini in un momento di raccoglimento che trasformerà il dolore in poesia, la mancanza in presenza.
"L'albero dell'angelo" non è solo un evento, ma un segno tangibile di come la comunità possa farsi custode della memoria, accendendo ogni anno una luce che non si spegne.
