L’Europa in un libro il 3 maggio Granoro attribuira’ una borsa di studio

Promuovere progetti di educazione alla cittadinanza europea, rivolti ai bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni della Scuola Primaria e agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. Con questo obiettivo Il Centro del MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO della Regione Puglia e la sezione MFE "Antonio Megalizzi" di Corato in collaborazione con il Centro Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", è da tempo impegnato sul territorio seguendo i contenuti del Manifesto di Ventotene, M.F.E., che persegue il raggiungimento degli Stati Uniti d'Europa, con l'obiettivo di affermare stabilmente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale.Tra le imprese che per prime hanno sostenuto gli eventi culturali promossi per questa nobile causa c'è il Pastificio Granoro, da sempre impegnato a sostenere iniziative culturali nella Città di Corato.In questo ambito si svolgerà il prossimo 3 maggio (dalle ore 9.00), presso l'Auditorium scolastico dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, la terza edizione del progetto "L'EUROPA IN UN LIBRO", rivolto agli studenti delle Scuole superiori del territorio, per presentare il volume "Storie a colori di un'Europa dei diritti", frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche/Europe Direct Puglia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e la cattedra di "Illustrazione Scientifica" dell'Accademia di Belle Arti di Bari.Il libro contiene otto racconti, in forma di graphic novel, che rappresentano differenti situazioni di vita in cui entrano in gioco i DIRITTI riconosciuti e tutelati dall'UE. 4L'ideatore dell'opera, il Prof. Ennio Triggiani, Professore Emerito di "Diritto dell'Unione Europea" presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Presidente di M.F.E. Puglia, dialogherà con le curatrici del volume: Valeria Di Comite, Professoressa Ordinaria di "Diritto dell'Unione Europea" presso il Dipartimento di Scienza Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Responsabile Scientifico di "Europe Direct Puglia", e Rosa Anna Pucciarelli, Professoressa di "Anatomia, Illustrazione Scientifica ed Elaborazione Digitale dell'Immagine" presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Inoltre, interverranno due disegnatori che hanno contribuito alla realizzazione della graphic novel. L'evento, a partire dalla presentazione del libro, toccherà i temi fondamentali dell'UE, tra passato, presente e futuro.Per questo evento dall'alto significato culturale e civico, il Pastificio Granoro, d'intesa con il Movimento Federalista Europeo, ha deciso di stanziare una borsa di studio del valore di euro 500 euro che consentirà di partecipare (tramite sorteggio) al Seminario Internazionale di Ventotene, che si svolge annualmente nel mese di settembre a cura del Comune di Ventotene (Latina) e dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", con il patrocinio della Provincia di Latina.