L’Italia R1PUD1A la guerra il Liceo Artistico sceglie la pace

Il Liceo Artistico ha chiuso il 2025, anno in cui la guerra sembra rientrata nell'orizzonte europeo, con un momento di riflessione sul valore della pace, intesa come utopia da trasformare in realtà.La nostra scuola ha aderito alla campagna promossa da Emergency: "l'Italia R1PUD1A la guerra", condividendone i valori di pace e umanità. Nel verbo "R1PUD1A" le due "i" sono state sostituita da due "1", per richiamare l'art. 11 della Costituzione che recita: "l'Italia ripudia la guerra".Sono intervenuti il dott. Flavio Luperto (coordinatore Emergency di Puglia e Basilicata) e la dott.ssa Maria Irene Sorrentino, che hanno presentato l'attività di Emergency, il sindaco prof. Corrado De Benedittis e l'assessora arch. Antonella Varesano, per testimoniare l'adesione del Comune di Corato a questa campagna.I due volontari di Emergency hanno ricordato la figura di Gino Strada, fondatore della ONG nel 1994, insignito del premio Nobel alternativo per la Pace nel 2015, per la sua grande umanità e la sua assistenza medica di eccellenza alle vittime di guerra. Emergency offre cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, alle vittime straziate delle mine antiuomo e dalla povertà. I Paesi in cui opera sono quelli devastati da guerre ed epidemie come Ruanda, Cambogia, Afghanistan, Iran, Sierra Leone, Palestina ecc..Si è avviato un dialogo intenso con gli studenti i quali, con profondo senso critico, hanno denunciato l'assenza di coerenza e autenticità del mondo degli adulti e della classe politica in particolare, perché vivono in un mondo a cui è stata negata ogni speranza di pace.Al termine della assemblea, dopo che i due volontari hanno donato al Sindaco uno striscione con la scritta: "Questo Comune R1PUD1A la guerra", ci si è recati nel giardino antistante l'ingresso della scuola per scoprire lo striscione con la scritta "questa scuola R1PUD1A la guerra".Il Liceo Artistico si pone come luogo di Pace, quel bene che scaturisce dalla responsabilità comune.Docenti:Mariella CapobiancoEliseo Tambone