L'Oriani - Tandoi apre le sue porte: ultimi open day per conoscere le strutture

Continua l'attività di orientamento dell'istituto di istruzione superiore "Oriani - Tandoi" di Corato.Sarà un fine mese ricco di iniziative, finalizzato a far conoscere agli studenti e alle loro famiglie gli ambienti scolastici e le strutture in cui si concretizza l'attività delle due scuole.Per l'Istituto "Tandoi", l'ultimo Open Day si svolgerà giovedì 28 gennaio a partire dalle ore 16 e sino alle ore 19. Un percorso all'interno della struttura scolastica con la visita di ambienti e laboratori.Il giorno successivo, venerdì 29 gennaio, dalle 17 alle 19 sarà il Liceo Classico e delle Scienze Umane "Oriani" ad aprire le sue porte, per un percorso teso alla conoscenza della scuola.Le docenti referenti dell'orientamento saranno a disposizione di quanti volessero formalizzare l'iscrizione nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio sia nella sede del Liceo "Oriani" sia nella sede dell'Istituto "Tandoi", dalle ore 16 alle ore 19.