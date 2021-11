L'Ufficio Anagrafe diventa digitale, certificati disponibili on line

Anagrafico di nascita;

Anagrafico di matrimonio;

di cittadinanza;

di esistenza in vita;

di residenza;

di residenza AIRE;

di stato civile;

di stato di famiglia;

di stato di famiglia e di stato civile;

di residenza in convivenza;

di stato di famiglia AIRE;

di stato di famiglia con rapporti di parentela;

di stato libero;

anagrafico di unione civile;

di contratto di convivenza.

A partire da oggi, 15 novembre anche i cittadini di Corato potranno vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le tue generalità, la composizione della tua famiglia, gli estremi del tuo atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche online.Il nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno, in cui rientra anche Corato, permetterà infatti di scaricare certificati anagrafici, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, in maniera autonoma e gratuita, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello.Il link a cui collegarsi è il seguente: https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/ L'accesso è possibile agli utenti in possesso di Carta d'Identità Elettronica (CIE), rilasciata dal Comune di appartenenza; di una Smartcard che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), come ad esempio la Tessera Sanitaria abilitata per l'utilizzo come una CNS; o di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.I certificati che si potranno richiedere: