La Befana arriva in Piazza Sedile

L'Associazione Turistica Pro Loco "Quadratum" di Corato presenta la decims edizione della "Befana in Piazza", in cui grandi e piccoli potranno, lunedì 6 gennaio 2020 in Piazza Sedile dalle ore 09.00, salutare la vecchina più famosa d'Italia e ricevere dolci sorprese.Aspetteremo il suo arrivo con lo spettacolo di "Storie a pedali" dal titolo "A CIASCUNO LA SUA BEFANA": intorno alla Befana girano tante storie e in ognuna di queste viene dipinta in un modo diverso, povera e vestita di stracci, ricca signora amante dei giocattoli, tenera vecchina dalle mille risorse ... ma qual è il suo vero volto? Una nuova storia, una nuova avventura, tra scope volanti e calze colme di meraviglie.Insieme alla Pro Loco ci sarà anche il Circolo Legambiente di Corato che promuoverà alle ore 10.00 una delle sue iniziative: la Festa dell'Albero, piantumando delle essenze di thuya.Non mancherà lo spassoso concorso "La Befana vien di giorno" – la Befana più originale.Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.Ogni partecipante è libero di interpretare e rappresentare liberamente "la Befana". Sarà valutato dalla giuria anche l'eventuale mezzo di trasporto originale utilizzato.I partecipanti dovranno presentarsi, camuffati da Befana, direttamente in Piazza Sedile, nel giorno della manifestazione in programma per il 6 gennaio 2020, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 13,00.L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 gennaio 2020, consegnando il modulo di partecipazione presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile, 41, dalle ore 17,30 alle ore 20,30 (lun-ven). Eccezionalmente sarà possibile iscriversi nella stessa mattinata del 6 gennaio.La premiazione avverrà nella stessa giornata di Domenica 06 gennaio 2020, in Piazza Sedile.Alla versione più originale sarà consegnata una squisita calza di alta cioccolateria.Criteri di valutazione saranno: originalità dell'abbigliamento, mezzo di trasporto utilizzato e animosità nella rappresentazione.Gli organizzatori sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione, anche nei confronti dei terzi, che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.