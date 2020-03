La Caritas cittadina di Corato istituisce un numero per le emergenze

La Caritas cittadina di Corato ha istituito un numero di telefono per offrire un servizio di assistenza a coloro che vivono in condizioni di difficoltà in questo periodo emergenziale caratterizzato da isolamento per epidemia da coronavirus.Chiunque sia in condizioni di necessità e abbia bisogno di aiuto e assistenza, famiglie in difficoltà economica o anche chiunque sia a conoscenza di condizioni che richiedano un intervento solidale da segnalare, possono contattare il numero 3498963002, disponibile anche alla ricezione di messaggi tramite whatsapp.