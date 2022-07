Deposti fiori nella strada intitolata al giudice e in via Emanuela Loi

La comunità coratin ha reso omaggio a Paolo Borsellino ed agli agenti della sua scorta nel trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio.Il Sindacoha deposto una corona di fiori in via Borsellino alla 16:58 di martedì 19 luglio, nell'ora esatta del vile attentato.A seguire, in memoria della scorta del giudice, dei fiori sono stati deposti in, strada dedicata alla memoria del primo agente di scorta donna in Italia, che perse la vita nella strage.