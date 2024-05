La "Festa del Diploma" 2024 all'Università della Terza Eta "Edith Stein"

Sabato 1 Giugno alle ore 18.30 *presso la sede U.T.E. sita in ViaGiappone, 40 l'Università della Terza Età "Edith Stein" concluderà l'AnnoAccademico 2023/2024 con l'ormai tradizionale "*Festa del Diploma*".Nata come un modo celebrare un anno ricco di cultura, amicizia ed armoniavissuto da corsisti e docenti, diventa sempre più l'occasione perraccontare l'Università, i suoi progetti, le sue iniziative e leprospettive, tenendo fede comunque all'idea del fondatore don NicolaGiordano che immaginava l'UTE come una realtà che potesse esprimere il "benvivere".Si inserisce inoltre in un calendario di fine Anno Accademico che ha giàvisto una visita a Bari sotterranea ed il successo della commedia inedita"Una serata particolare" realizzata dal Laboratorio teatrale dell'U.T.E."Edith Stein" guidato dai Proff. Ezia Bevilacqua e Gennaro Sibilano, con lescenografie a cura dei docenti Prof.ssa Elvira Cannillo e Mariella Mangione.La serata, patrocinata dal Comune di Corato e da FEDERUNI, vedrà i salutiistituzionali del Sindaco Corrado De Benedittis, dell'Assessore alla CittàSolidale e alle Politiche Sociali con delega alla terza età Felice Addarioe della Presidente Federuni Giovanna Fralonardo.Con l'intervento della Presidente dell'UTE "Edith Stein" Natascia Berardisi passeranno poi in rassegna i corsi dell'anno concluso ed i vari eventivissuti.La serata culminerà infine con il momento della *Laurea ad Honorem*, dasempre dedicata ai coratini in terza età che si sono distinti comeeccellenze sul territorio.Quest'anno la Presidenza ed il Direttivo dell'Università hanno deciso dionorare: la figura del *Prof. Nicola Tullo*, grande Artista e amicodell'Università di cui per anni è stato attento e caro docente; la *Dott.ssaGiuseppina Casalino*, farmacista decana della nostra Città con oltre 60anni di servizio in difesa della salute.