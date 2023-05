La grande opera lirica al Liceo Artistico Stupor Mundi

"Indimenticabile" era il titolo che compariva sulla locandina per annunciare un concerto in onore e in memoria di Giacomo Puccini e indimenticabile è stata la serata andata in scena presso l'auditorium del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" della nostra città.Uno sfavillare di colori e di emozioni è stato offerto al pubblico che ha gremito la sala con grande silenzio e con profonda attenzione, se non nei momenti, di plauso numerosi ed intensi, che ha voluto porgere ai protagonisti della serata.Un inizio interessante e una ricerca storica di non poco conto, costituito da un filmato in cui, dopo aver riprodotto la voce del Maestro Puccini in occasione della messa in scena di alcune sue opere a New York, sono stati proiettati momenti di vita del grande musicista e compositore.Un viaggio tra Lucca e Torre del Lago in cui sono state evidenziate la vita e le passioni del grande Maestro ha accarezzato l'anima dei presenti grazie a un sottofondo musicale dal vivo eseguito da Carmine Scarpati al violino ed Emanuele Petruzzella al pianoforte.All'apertura del sipario un fondale scenico che rappresentava la famosa chiesa di Sant'Andrea della Valle in Roma, nel cui luogo, nell'ultimo periodo del potere temporale dei Papi, il pittore Mario Cavaradossi sta dipingendo il ritratto della marchesa Attavanti, cosa che fa ingelosirela sua amante Floria Tosca. Ed è proprio dal melodramma intitolato Tosca, che è stata estrapolata la scena tratta dal primo atto e interpretata dal soprano Annalisa Balducci e dal tenore Vito Cannillo, interpreti altresì di tutte le altre scene.Si chiude il sipario per riaprirsi subito dopo e ritrovarsi davanti a un fondale che rappresenta la soffitta di Rodolfo, il giovane poeta amatoda Mimì, entrambi personaggi principali dell'opera intitolata "La Bohème". La scena si conclude con il finale straziante dell'opera in cui la giovane donna muore di tisi. Un finale che ha strappato le lacrime persino a qualche addetto ai lavori.Anche in tal caso, grandi applausi e consensi per i quattro artisti.A seguire un intervallo musicale intitolato Intermezzo e tratto da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ottimo amico di Puccini, al cuiamicale rapporto tra i due artisti si è voluto inneggiare ed eseguito dai Maestri Petruzzella e Scarpati.Il terzo quadro ha inizio con il famoso coro a bocca chiusa che conclude il secondo atto dell'opera intitolata Madame Butterfly. Una porta in stile giapponese che si affaccia su un giardino fiorito quale fondale e in questo caso, come in tutti gli altri, abbigliamento tipico riferito all'epoca dei fatti. Il coro, formato da dodici elementi – sei uomini e altrettante signore – appartenenti all'associazione "CICRES" di Corato, è rimasto in scena sino al momento finale del quadro in cui Butterfly si suicida con un pugnale. La chicca finale della scena è stata costituita dal piccolo Giuseppe Tarantini, detto Geppy, che interpretava il bambino di Butterfly avuto da Pinkerton, e dalla sua mamma – Esther Vernice – che interpretava il ruolo di Suzuki.L'ultimo quadro, con un fondale tipicamente orientale, ha voluto celebrare la romanza intitolata "Non Piangere Liu", tratta dall'opera Turandot. Il melodramma del grande Maestro rimasto incompiuto per il sopraggiungeredella sua morte e rappresentato per la prima volta il 25 aprile 1926 presso il Teatro alla Scala di Milano e diretto dal grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini il quale, interrompendo l'esecuzione, annunciò: "Quil'opera finisce per la morte di Giacomo Puccini".Tutto sembrava finito, ma il pubblico non ha voluto arrendersi, chiedendo a gran voce un bis. Dunque, onde restare in tema, tale bis ha riguardato sempre la "Turandot" tramite l'esecuzione del famoso brano "Nessun dorma".Con una impeccabile esecuzione, Mariella Sivo e Antonio Montrone hanno condotto la serata porgendo al pubblico tutte le note e le informazioni utili e necessarie per la interpretazione dei testi posti in scena.Una pregevole mostra fotografica sui luoghi e le abitudini del grande Puccini è stata allestita e visitata all'ingresso del plesso scolastico.Ottimi apprezzamenti sono stati tributati ad Antonio Montrone, Presidente del "Forum degli Autori", nonché organizzatore e regista dell'evento che ha voluto ringraziare, oltre che il Sindaco Corrado De Benedittis per la suapresenza in sala, anche il Prof. Savino Gallo, Preside dell'ospitante Liceo, oltre che le locali associazioni "Agorà 2.0", "Cicres", "Fidapa","Sporting" e "UNIMRI", per la loro collaborazione, senza dimenticare il prof. Costantino Ragusa e i suoi alunni che hanno realizzato gli stupendifondali scenici, nonché l'impagabile Nicola Rizzi che ha curato la parte tecnica dell'evento.