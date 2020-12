La lingua di Goethe al Liceo Classico Oriani

Sono 24 gli alunni del liceo Oriani, tutti assolutamente principianti e tutti fortemente motivati ed entusiasti per la nuova avventura che hanno intrapreso e che li terrà impegnati per 100 ore grazie a un PON finanziato dal Fondo Sociale dell'Unione Europea.Gli alunni frequenteranno un corso di tedesco, "Komm, lernen wir Deutsch!", tenuto dalla docente madrelingua dott.ssa Sabine Brier che si concluderà nel giugno 2021 con l'esame di certificazione del Goethe Institut.Questo progetto si va ad aggiungere ai tanti PON e ad altre azioni che la scuola ha posto in essere e che hanno prodotto nel Liceo Oriani un graduale innalzamento generale del livello di competenza nelle lingue moderne come l'inglese, il francese ed ora il tedesco."Un grande riconoscimento va alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Adduci, sempre attenta ad offrire nuove opportunità di crescita culturale e umana degli alunni, nonché strumenti essenziali per il loro futuro professionale" è il commento della comunità scolastica .