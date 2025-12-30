La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale

Ore 23.00 – Esibizione dei vincitori del Corato Sound Fest: Franco Molinari (voce solista) e AliC'é Live Band

Ore 23.50 – Saluti del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, con il tradizionale conto alla rovescia per accogliere il nuovo anno

Ore 00.10 – Concerto di Loredana Bertè, che infiammerà Piazza Cesare Battisti con i suoi grandi successi

Ore 01.15 – Dj set a cura di Ahurus

Si è chiuso ieri il Villaggio di Babbo Natale, cuore pulsante della terza edizione di Incanto - La magia del borgo Natale a Corato e i numeri sono da record: oltre 30.000 visitatori nei soli weekend di apertura, triplicando le presenze rispetto all'anno scorso. Quest'anno il Villaggio ha raddoppiato le sue dimensioni e le scenografie, offrendo esperienze indimenticabili per grandi e piccini, trasformando Corato in una meta imperdibile per famiglie e turisti grazie ad una serie di eventi promossi ed organizzati dall'amministrazione comunale e dall'associazione freedoom con il patrocinio di regione Puglia, confcommercio, camera di commercio, gal le città di castel del monte e slow murgia.Luigi Menduni, direttore artistico, racconta con entusiasmo: "Sono soddisfatto e orgoglioso di questa terza edizione di Incanto che ha visto raddoppiare le dimensioni del Villaggio e triplicare i visitatori rispetto allo scorso anno. Numeri straordinari per la città di Corato che dimostrano come Incanto - La magia del borgo sia ormai un evento di grande appeal, capace di diventare una nuova tradizione. Il successo del Villaggio non è solo nei numeri: il cartellone unisce aspetti culturali, sociali ed economici, grazie alla partecipazione attiva di associazioni, imprese e cittadini e grazie all'amministrazione comunale che ha creduto ancora una volta ad un progetto che ha messo in rete la comunità."Concetta Bucci, assessore allo Sviluppo Economico aggiunge:"Incanto - la magia del borgo ha un bilancio assolutamente positivo. Tante sono state le attività coinvolte e le iniziative realizzate. Il Villaggio è stato bellissimo e ha attratto visitatori da tutta la provincia e dalle città limitrofe, come dimostrano le lunghe file di attesa, nonostante il freddo. È stato un Natale ricco di esperienze: dalla Coratina in Festa, che ha valorizzato produttori locali e attività di ristorazione, ai mercatini natalizi in Largo Abbazia, fino alle tradizioni dei fritti portati in piazza. Il coinvolgimento dei negozi per gli addobbi, dei ristoranti con le loro ricette e del contest rivolto ai cittadini ha reso questa iniziativa un vero momento di comunità riscoprendo il senso di appartenenza alla città, portando gioia, serenità e tanta energia positiva. È un vero volano per la nostra comunità e per le imprese del territorio."L'attenzione ora è tutta per il Capodanno in Piazza Cesare Battisti, che promette un evento straordinario. Sul palco arriverà Loredana Bertè, icona assoluta della musica italiana, conosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e le sue performance travolgenti. Sarà una serata unica, in cui la grande artista porterà energia, carisma e spettacolo, accompagnata dai vincitori del Corato Sound Fest, i giovani talenti locali che avranno così la possibilità di condividere il palco con una leggenda della musica italiana.Il programma della notte del 31 dicembre prevede:La serata, presentata dall'attrice Claudia Lerro, trasformerà Corato in un grande palcoscenico di musica, energia e festa, regalando a tutta la città una notte indimenticabile per salutare il 2025 e iniziare con i migliori auspici il nuovo anno.