La pandemia non ferma la bellezza: coi "Balconi in Fiore" i vicoli si riempiono di colori

La quarta edizione del concorso "Balcone in Fiore", organizzata dalla Pro Loco "Quadratum", ha lo scopo di promuovere i valori ambientali, la cultura del verde come elemento di decoro, la capacità dei fiori di arricchire il valore architettonico di balconi, finestre e vicoli.Questa edizione, inoltre, nasce dal desiderio di non lasciare le attività culturali della nostra città in quarantena e riuscire, nei limiti del possibile, a supportare le realtà del settore floro-vivaistico, uno dei più colpiti da questa emergenza sanitaria.Il concorso è aperto a tutti i residenti in Corato e la partecipazione è gratuita. I partecipanti dovranno allestire l'esterno visibile della propria abitazione o attività, mantenendo l'allestimento fino al giorno della premiazione.L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 10 Giugno 2020 inviando il modulo di partecipazione (scaricabile dal sito www.prolococorato.it) ed un massimo di n. 3 foto (formato jpg) all'indirizzo info@prolococorato.it, a partire dalla data di pubblicazione di suddetto bando. L'organizzazione si riserva di verificare la realizzazione dell'allestimento.Dall'11 al 20 Giugno ci sarà la votazione on-line sul sito www.prolococorato.it. I partecipanti avranno la possibilità di usufruire di scontistica presso le seguenti partners dell'iniziativa: Cozzoli flower stylist, Ausonia Living, Vivaio Santa Bernardetta, I fiori di Joe.La premiazione e proclamazione dei primi tre classificati è in programma nella giornata di Domenica 21 Giugno 2020, in occasione della Festa Nazionale delle Pro Loco e della Festa della Musica.Criteri di valutazione: originalità della composizione; armonia dell'allestimento; combinazione dei colori dei fiori; rigogliosità; inserimento nel contesto architettonico.