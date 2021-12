“La piazza degli alberi di Natale”, le associazioni addobbano Piazza Almirante

Nell'ambito delle iniziative previste per il Dicembre coratino, le associazioni Cicres, Harambè e Presidio del Libro dell' Interassociativo Rete Attiva, insieme alle Parrocchie Sacra Famiglia e Santa Maria Greca, con il patrocinio del Comune di Corato, propongono il progetto "La Piazza degli alberi di Natale" in continuità con quanto realizzato lo scorso anno quando si vollero unire, con un filo ideale, persone di realtà diverse che si adoperarono per realizzare manufatti di lana che addobbarono un albero di Piazza Almirante.Quest'anno il progetto, che parafrasa il racconto di Gianni Rodari "Il Pianeta degli alberi di Natale" che insegna il valore della fiducia, del rispetto e dell'ospitalità, intende proporrecon l'obiettivo di proseguire, anno dopo anno, ad addobbare altri alberi fino a realizzare, nel corso del tempo, "La piazza degli alberi di Natale".Gli addobbi sono stati realizzati conper sensibilizzare alla cura del creato, tema caro a Papa Francesco che, nell'enciclica "Laudato sii", che prende nome dall'incipit del "Cantico delle creature" di San Francesco d'Assisi, propone il concetto diinfatti la tutela dell'ambiente è trattata in una chiave di speranza, con la consapevolezza che, senza una reale collaborazione e senza un comune impegno, i rischi che corriamo sono gravissimi.«L'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune»Appuntamento