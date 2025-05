La scuola si fa... STRADA

In una società che richiede conoscenze specifiche e competenze approfondite, la scuola, una delle principali agenzie di formazione, sente impellente la necessità di fornire agli studenti strumenti di prassi quotidiana e laboratoriale, che affianchino l'alfabetizzazione normalmente inclusa nei processi didattici per garantire una preparazione il più possibile completa, per un percorso di formazione completo, scuola ed extra scuola al passo.Ecco che il progetto A passo sicuro (già Pedibus) si inserisce in questa visione a tutto tondo, favorendo una serie di conoscenze da applicare nel contingente della quotidianità.L'Istituto Comprensivo Tattoli – De Gasperi anche quest'anno mette in campo diverse forze per attuare questo progetto di forte risonanza pratica.La conoscenza fisica degli spazi cittadini e delle norme per muoversi in essi in modo corretto e sicuro è importante traduzione di regole e norme.Il giorno 6 maggio 2025, tra le 8.30 e le 12.30, si è tenuto presso l'Auditorium della Scuola De Gasperi il primo incontro formativo sull'Educazione Stradale: a guidare gli alunni delle classi terze, a cui il progetto è rivolto, sui percorsi della conoscenza della segnaletica stradale sono stati l'Ispettore Capo Grazia Tandoi e l'Agente Francesco Paolo Coretti.Circa 107 alunni, accompagnati dai docenti, hanno ascoltato con attenzione le spiegazioni, rese con efficacia anche grazie al supporto di illustrazioni delle forme dei segnali stradali e simulazioni effettuate che hanno consentito agli alunni di sperimentare concretamente quanto ascoltato.Inoltre, attraverso domande specifiche, spontaneamente rivolte ai due rappresentanti della Polizia Locale, si è aperto un vero e proprio confronto, ravvivato dall'incessante curiosità dei bambini.A questa prima fase ha fatto seguito una seconda svolta in palestra: tra giochi guidati e percorsi strutturati gli alunni hanno messo in pratica quanto appreso teoricamente.Nei giorni 12, 14, 19 e 21 maggio al via invece i percorsi a piedi che da un punto prefissato, passando per altri stabiliti a priori, condurranno gli alunni nei rispettivi plessi scolastici.Nel tragitto, che sarà effettuato con la presenza di docenti e vigili, i bambini dovranno riconoscere i segnali stradali e attribuirne il giusto significato.L'intero progetto terminerà con la consegna a ciascuno alunno di un attestato di bravo pedone.Nessun passo in avanti può essere fatto senza la conoscenza!