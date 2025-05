Territori in rete: sinergie che fanno la differenza

Al fine di implementare l'efficacia delle azioni portate avanti dalle associazioni all'interno del proprio contesto territoriale, è fondamentale sviluppare la capacità di creare legami significativi e partnership durature con le altre realtà che operano sul territorio: gli altri enti attivi nel Terzo settore, le istituzioni pubbliche e le comunità locali, portatrici di bisogni e potenzialità uniche.Torna, questa volta a Corato, il workshop dal titolo "Territori in rete: sinergie che fanno le differenze" organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS e tenuto da Viviana Neglia, facilitatrice, human centered designer e counselor. L'incontro, che fa parte di un percorso itinerante che tocca sei Comuni pugliesi, si terrà lunedì 12 e mercoledì 14 maggio – dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – nella Biblioteca comunale M.R. Imbriani – Community Library, largo Plebiscito 21.Un'occasione formativa specificamente strutturata dai consulenti del CSV San Nicola ETS come un workshop interattivo, e che rappresenta il momento ideale per approfondire le metodologie e gli strumenti operativi necessari per la costruzione di collaborazioni realmente efficaci. Durante questo percorso, i partecipanti avranno l'opportunità di analizzare tecniche consolidate per stabilire rapporti solidi, affinare le proprie capacità comunicative, e gestire relazioni improntate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Dunque, gli obiettivi sono:Sviluppare reti con altre realtà del Terzo Settore per aprire nuove porte e opportunità.Potenziare l'efficacia delle azioni poste in essereImparare a gestire rapporti di fiducia nel tempoViviana Neglia, facilitatrice, human centered designer e counselor, collabora con le organizzazioni per favorire il benessere delle risorse umane e la comunicazione interpersonale sul posto di lavoro e per ottimizzare i processi di lavoro.